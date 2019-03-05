محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
وصلت إلى مطار برج العرب، اليوم الثلاثاء، نور الشربيني بطلة العالم في الاسكواش، بعد فوزها ببطولة العالم التي أقيمت في مدينة شيكاغو الأمريكية.
واستقبل مسئولو المطار، نور الشربيني، بترحاب كبير، حيث قدموا لها باقات الورد.
وكانت نور الشربيني فازت في المباراة النهائية على منافستها اللاعبة المصرية نور الطيب - المصنفة الثالثة عالميا - بثلاثة أشواط لشوط واحد.
ويعد هذا اللقب الثالث لنور الشربيني بعد فوزها باللقب عامي 2015 و2016.
كانت هذه تفاصيل خبر نور الشربيني تعود لمصر بعد فوزها ببطولة العالم للاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.