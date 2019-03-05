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نور الشربيني تعود لمصر بعد فوزها ببطولة العالم للاسكواش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

وصلت إلى مطار برج العرب، اليوم الثلاثاء، نور الشربيني بطلة العالم في الاسكواش، بعد فوزها ببطولة العالم التي أقيمت في مدينة شيكاغو الأمريكية.

واستقبل مسئولو المطار، نور الشربيني، بترحاب كبير، حيث قدموا لها باقات الورد.

وكانت نور الشربيني فازت في المباراة النهائية على منافستها اللاعبة المصرية نور الطيب - المصنفة الثالثة عالميا - بثلاثة أشواط لشوط واحد.

ويعد هذا اللقب الثالث لنور الشربيني بعد فوزها باللقب عامي 2015 و2016.

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