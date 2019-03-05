شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يقرر حبس 5 متهمين جدد فى قضية قطار محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس كل من ناظر حوش أبو غاطس، ومدير تشغيل القطارات بمحطة مصر، وملاحظ مناورة أبو غاطس، واثنين من ملاحظى تشغيل قطارات أبو غاطس، فى قضية حادث قطار محطة مصر.

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وذكر النائب العام فى بيانه، أن القرار جاء استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى القضية 518 لسنة 2019 إدارى الأزبكية، فى واقعة حادث الجرار بمحطة مسكك حديد مصر بميدان رمسيس، وستوالى النيابة العامة إصدار البيانات بمعلومات جديدة، وما ستسفر عنه التحقيقات فى حينها.