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الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا بعد العثور على عبوات ناسفة بمطارى هيثرو ولندن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا يتعلق بمكافحة الإرهاب بعد العثور على عبوات ناسفة صغيرة فى مطاري هيثرو ولندن سيتي ومحطة قطارات واترلو.

 

وكان قد تم استدعاء الشرطة للتحقيق فى طرود مثيرة للريبة قرب 3 من مراكز النقل الكبرى في العاصمة البريطانية لندن اليوم الثلاثاء، وهي مطارا هيثرو ولندن سيتي ومحطة قطارات واترلو، أكثر محطات العاصمة ازدحاما.

وجرى العثور على الطرود فى مبنيين قريبين من المطارين وفي المحطة نفسها، غير أن العمل لم يتأثر في مراكز النقل تلك.

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وفي مطار هيثرو، أخلت فرق من الشرطة وأجهزة الطوارئ مبنى إداريا بالمطار.

وقال المطار "مطار هيثرو لا يزال يعمل والرحلات لم تتأثر والركاب بوسعهم السفر كالمعتاد... الشرطة تعتبر ذلك عملا جنائيا وستساعد في هذا التحقيق".

وذكرت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية أنه جرى إخلاء المبنى على سبيل الاحتراز. وقالت "حضر ضباط متخصصون وجرى تأمين الطرد".

 

 

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