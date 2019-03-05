شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار 6 مساء.. الاتصالات: لا صحة لمراقبة المحادثات على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الدورى لرصد الشائعات خلال الفترة من 26 فبراير وحتي 5 مارس، رصد 13 شائعة، انتشرت على مواقع التواصل خلال الأسبوع المنتهى، حيث أوضح المركز أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" و"تويتر" وغيرها من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الدورى لرصد الشائعات خلال الفترة من 26 فبراير وحتي 5 مارس، رصد 13 شائعة، انتشرت على مواقع التواصل خلال الأسبوع المنتهى، حيث أوضح المركز أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" و"تويتر" وغيرها من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.

شهدت احتفالية bt100 التى نظمتها مجلة Business Today، أجواءً اجتماعية خاصة بين كبار رجال الاقتصاد وقادة الدولة، وكانت الاحتفالية بمثابة الفرصة التى جمعت كل هؤلاء فى توقيت واحد، الأمر الذى جعل كبار رجال الأعمال لم يجلسوا على مقاعدهم، دقيقة واحدة قبل بدء فعاليات الحفل رسميا.

عقد ياسر بخيت ، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر،اليوم الثلاثاء، لقاء مع حنان السيد إبراهيم ، مسئول قسم الإحصاء بالتأمين الصحي بالبحر الأحمر، لاستخراج وتسليم أول دفعة من بطاقات التأمين الصحي للمرأة المعيلة بالبحر الأحمر.

قدم ممثل الادعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني دليلاً جديداً إلى هيئة المحلفين في محكمة ساوث وارك، عبارة عن تسجيل صوتي لأقوال ريتشارد بوث المدير التنفيذى السابق للمؤسسات المالية الأوروبية في البنك، بحسب ما نشرته "بلومبيرج".

أعرب النجم محمد رمضان، عن فخره واعتزازه بفترة الخدمة العسكرية التى قضاها فى القوات المسلحة، وانتهت 1 مارس الماضى، مؤكدا أنها شرف عظيم له.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، العثورعلى رفات 300 شخص داخل مقبرة جماعية قرب مخيم الركبان في سوريا.

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، أحمد عيسى عوض وزير خارجية الصومال، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والدعم المصري المقدم للأشقاء في الصومال من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

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استمراراً لجهود القوات المسلحة فى خدمة المجتمع وإعداد وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وفى إطار إستراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم الفنى وتحقيق رؤية مصر 2030 )، وقعت إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

أعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن قلقه الشديد من تورط عدداً من المواقع الإخبارية في نشر أخبار كاذبة خاصة بتعيين وزير جديد للنقل، مؤكدا أن هذه الواقعة تمثل مخالفة واضحة للمعايير والقرارات الصادرة عن المجلس والتي تحظر نقل الأخبار والمعلومات من مواقع التواصل الاجتماعى أو من وسائل إعلامية أخرى دون التأكد من صحتها.

تواصل الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، مناقشة أعضاء لجنة الخبراء الذين أعدوا تقارير الفحص فى إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

تفقد الفريق اول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى، حيث أكد أن الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وشعبه العظيم مهمة مقدسة لا تهاون فيها، مشيرًا إلى الدور الوطنى الذى يقوم به رجال الدفاع الجوى ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة فى تأمين سماء مصر وفرض السيادة والسيطرة الكاملة على مجالها الجوى .

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لميكنة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 5 مارس، رصد 13 شائعة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء شئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان، وممثلي الجهات المعنية.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 5 مارس، رصد 13شائعة.

الأرصاد الجوية أصدرت بيانا اليوم، كشفت فيه عن أن طقس غدا الأربعاء، سيكون معتدل شمالا، مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.