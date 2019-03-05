شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة خطة تعزيز التعاون مع دول شرق إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمناقشة خطة التحرك المصرية لتعزيز التعاون والعلاقات مع دول شرق أفريقيا، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الأفريقى، بتكثيف التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية فى شتى المجالات التى تعود بالنفع على الشعب المصرى والشعوب الأفريقية. وحضر الاجتماع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة القائم بأعمال وزير النقل، والتموين، والتجارة والصناعة، ونائب وزير الخارجية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ خطة تحرك عملية وسريعة من اجل وضع تكليفات رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون مع القارة الأفريقية موضع التنفيذ.

وأوضح رئيس الوزراء أن تحقيق التنمية فى أفريقيا يعد هدفا أساسياً لاستراتيجية التحرك المصرى فى القارة.

Advertisements

وتطرق رئيس الوزراء إلى جوانب التعاون التى يمكن لمصر المساهمة فيها، وفى مقدمتها الربط الكهربائى، والطرق، والرعاية الصحية، والاتصالات، والتعليم والتدريب المهنى، بالإضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية.

وفى ضوء ما عرضه الوزراء خلال الاجتماع من مشروعات قائمة وأخرى مقترحة مع دول شرق أفريقيا، فقد وجه رئيس الوزراء بقيام سفاراتنا فى شرق إفريقيا بتقديم تقرير خلال 10 أيام يتضمن المشروعات والمقترحات التى يمكن البدء فى تنفيذها، بحيث تراعى المقترحات ان تتضمن تلك المشروعات الملفات التى تمثل أولوية بالنسبة لدول شرق أفريقيا، وذلك من أجل الإسهام فى خدمة الأهداف التنموية فى دول القارة.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية التعاون مع دول شرق أفريقيا لتشغيل خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية، وموانئ دول شرق القارة، وهو الأمر الذى سوف يسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر ودول القارة.