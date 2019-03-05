شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. هروب الودائع من تركيا يكشف عجز أردوغان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهرب المستثمرون من بطش وفساد أردوغان الذي أغرق اقتصاد بلاده، بأموالهم خارج إسطنبول، الأمر الذي انعكس على هروب ودائع إلى خارج تركيا خلال 5 أشهر بواقع 17 مليار دولار.
فيديو يرصد بالأرقام بيانات وضع الاستثمار الدولي الصادرة عن البنك المركزي التركي الذي أوضح أن إجمالي ودائع الاتراك خارج تركيا وصلت حتى نوفمبر إلى 42.8 مليار دولار بعدما كانت خلال شهر يونيو الماضي 25.9 مليار دولار.
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