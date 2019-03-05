النائب العام يأمر بحبس 5 متهمين جدد في حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الثلاثاء، بحبس 5 متهمين جدد 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأزبكية في واقعة حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس.

المتهمون التي أمرت النيابة بحبسهم، هم؛ مدير تشغيل القطارات بمحطة مصر، ناظر حوش أبو غاطس، ملاحظ مناورة أبو عاطس، اثنين من ملاحظي تشغيل قطارات أبو غاطس.

وأمر النائب العام في وقت سابق، بحبس 6 متهمين آخرين بالقضية، هم؛ سائق الجرار ٢٣٠٥ ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار ٢٣٠٢، وعامل المناورة لذات الجرار وأيضا العامل المختص بتحويله الخطوط لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وأدى حادث انلاع حريق في محطة مصر الأربعاء الماضي، إلى وفاة 22 شخصًا وإصابة 43 آخرين.