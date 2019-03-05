فيديو.. جهود مباحث التموين خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية. وتمكنت "التموين والتجارة"، من ضبط 18 ألف و552 عبوة مقرمشات منتهية الصلاحية، و4 آلاف و594 زيوت نخيل منتهية الصلاحية. كما تمكنت من ضبط 6 آلاف و299 مصنعات لحوم منتهية الصلاحية.

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