"بانجو خلف الجبل".. الداخلية تبيد 223 فدان منزرعة بالنباتات المخدرة في سيناء‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات فيديو يرصد قيام قوات الأمن بإبادة أكثر من 223 فدان منزرعة بالنباتات المخدرة.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إستمراراً للحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف إبادة الزراعات المخدرة بمحافظة جنوب سيناء وضبط القائمين على زراعتها.. فقد قام قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن جنوب سيناء.. وبمشاركة والقوات المسلحة بإستهداف عدة مناطق، دائرة مركزى شرطة (أبورديس - كاترين).

وأسفرت جهودها خلال عشرة أيام عن ضبط ( عدد 94 قضية زراعات مخدرة ) وذلك على النحو التالى :-

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إبادة ( 518 مزرعة ) لنباتى ( القنب والخشخاش ) المخدر ، بلغت مساحتهم (223 فدان و 3 قيراط و 8 سهم ) .

ضبط كمية من نبات البانجو المخدر الجاف داخل مخازن ملحقة بالزراعات وزنت (5560 كيلو جرام )، عبارة عن كمية من بذور مخدر القنب وزنت ( 335 كيلو جرام )، وكمية من بذور مخدر الخشخاش وزنت ( 150 كيلو جرام ) .

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط القائمين على تلك الزراعات وإستمرار الحملات .