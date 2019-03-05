قرار جمهوري بتخصيص أرضٍ لإقامة مجتمع عمراني بـ"رشيد الجديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 117 لسنة 2019، بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 3185.68 فدان، تعادل 13382507 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة طبقا للخريطة والإحداثيات المرفقين لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد بمدينة رشيد الجديدة.

ونصت المادة الثانية من القرار، بأن تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحة المبنية في المادة الأولى من هذا القرار كأراض استراتيجية ذات أهمية عسكرية.

ونصت المادة الثالثة، بأن تخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة "20%" من فائض مبيعات مشروعات التنمية في المجتمع الجديد "مدينة رشيد الجديدة" المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار لصالح محافظة الجيزة.