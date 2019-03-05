وزيرة التخطيط تكشف ملامح مخطط إعادة هيكلة الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم عقد لقاء دوري كل 3 أسابيع أو شهر؛ لمتابعة الموقف الخاص بإجراءات انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والأعمال اللوجيستية المرتبطة بالإنشاءات، مؤكدًا ضرورة تحويل أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل إلكتروني من خلال مراكز تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لميكنة العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط إنه يجري العمل على مخطط "إعادة هيكلة الحكومة"، فعلى المستوى الكلي تم التعاقد مع بيت خبرة لتقديم مقترحات للتطوير وإعادة الهيكلة، منوهةً بأنه يتم أيضاً إعادة الهيكلة على المستوى الجزئي من خلال تدريب العاملين في إدارات الموارد البشرية وخلال 3 أشهر ستكون هذه الوحدات قد بدأت العمل داخل والوزارات.

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وأضافت وزيرة التخطيط أنه تم الانتهاء بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من إعداد دليل استرشادي يضع خطة عمل ويحدد لكل جهة المطلوب منها والمعلومات المطلوب توفيرها، بهدف الانتقال للعاصمة الإدارية.

وفي هذا الصدد كلّف رئيس الوزراء بتوزيع نسخة من الدليل الاشترشادي على الوزراء غداً في اجتماع المجلس.

ومن جهته، قال الدكتور عمرو طلعت: إن العمل جار على تطوير البوابة الحكومية الإلكترونية، وأن هيئة البريد، وفروعها الممتدة على مستوى الجمهورية تقدم خدمات إلكترونية متعددة للمواطنين حالياً، وسيتم إعداد فيلم ترويجي عن المنظومة والخدمات الحكومية التي يتم تقديمها إلكترونياً.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تصميمات البنية التحتية للإتصالات والخدمات الذكية، وتم تنفيذ 90% من ربط مركز اتصالات الحي الحكومي على شبكة تراسل المصرية للاتصالات، كما تم تصميم 3 شبكات داخل مبانى الحي الحكومي هي: شبكة الخدمات الذكية، وشبكة نقل البيانات الداخلية الخاصة بالوزارات، وشبكة خدمات الاتصالات.