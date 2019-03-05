"العمل العربية": مصر لها السبق خدمة قضايا العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال مستشار مدير عام منظمة العمل العربية محمد شريف داوود، إن مصر دائمًا ما تكون لها السبق والريادة في كل ما يخدم قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، والعمل الدائم على الارتقاء بكافة شئونهم، مدللا على ذلك باحتضان مصر للندوة التي شهدتها القاهرة اليوم الثلاثاء حول "العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة: أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية وجمهورية مصر العربية".

وأشاد "داوود" بالتعاون المثمر المشترك بين وزارة القوى العاملة ومنظمتي العمل العربية والدولية، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان الذي لا يدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الحماية والرعاية لجميع العمال.

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وشدد داوود على أن التنمية المستدامة تستلزم من الجميع تفكيرًا جديدًا بطرق مختلفة عن الأفكار المؤطرة مسبقًا، وذلك بالتعاون والتباحث المستمر بين أطراف العملية الإنتاجية باعتبارها الأركان الأساسية في توفير فرص العمل اللائق وترسيخ مبادئه، ومحاولة القضاء على الفقر لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتكيف مع كافة المستجدات ودفع عجلة التنمية، بما يقع تحت مظلة أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن مصر كانت ولا زالت تقدم يد العون بحضورها القوي والفعال على الساحة العربية فيما يهم عالم العمال وكافة قضاياهم، مشددًا على ضرورة توفير فرص عمل لائقة مصحوبة بالحماية والرعاية الشاملة.

وفي ختام كلمته، وجه داوود الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكامل لمؤسسات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها منظمة العمل العربية.