الحكومة تكشف آخر استعدادات تطبيق التأمين الصحي الجديد ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً؛ لمتابعة الاجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع، أهمية المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وذلك من جانب كافة الجهات المعنية، موضحاً أنه سيتم عقد الاجتماع القادم لمتابعة أخر المستجدات المتعلقة ببدء تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد، باعتبارها أولى المحافظات التي سيتم تطبيق المنظومة بها، مكلفاً بمتابعة أعمال الانشاءات لمختلف المراكز الطبية والمستشفيات بالمحافظة، وتقديم تقرير دورى بشأنها.

وأعلن "مدبولي"، إعداد حملة إعلامية بالتنسيق بين الوزارات المعنية، تتضمن التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل بشكل متكامل، وآليات التعامل معها، وتوعية المتعاملين بكافة الجوانب المرتبطة بها، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها.

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وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الصحة تقريراً حول أخر المستجدات المتعلقة ببدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى أن نسب الانجاز الخاصة بمحاور عمل المنظومة مرتفعة، موضحة أنه فيما يخص الوحدات والمراكز الصحية التى ستقدم الخدمات الطبية للمواطنين، تم استلام العديد منها وجار استلام الباقى، مؤكدة التزام الشركات المنفذة لأعمال التطوير والبناء بالتوقيتات الزمنية المحددة.

من جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع الشركات، والتحالفات التى ستتولى أعمال تنفيذ الميكنة للمنظومة، موضحاً أنه سيتم الترسية على إحداها خلال الاسبوع المقبل، لبدء أعمال التنفيذ التى ستستمر 3 أشهر.

كما أشار وزير المالية إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع مختلف الهيئات التى ستعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، بهدف دراسة مختلف الاحتياجات، وسيتم توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لبدء تشغيل المنظومة.

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