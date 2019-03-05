"الري": إزالة 15 حالة تعد على نهر النيل في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل - التابعة لوزارة الموارد المائية والري - حملة مكبرة اليوم الثلاثاء، لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات : المنوفية، وبني سويف، وأسيوط ، وأسوان ، أسفرت عن إزالة 15 حالة تعد على مجرى نهر النيل.

وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 44983 حالة تعد.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة "إنقاذ نهر النيل " في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة للمصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

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