مصر | وزارة العدل تعلن عن حاجتها إلى عاملين للعمل بالشهر العقاري (الشروط والأوراق)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة العدل تعلن عن حاجتها إلى عاملين للعمل بالشهر العقاري (الشروط والأوراق) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، نقلا من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية من شاغلي المستوى الوظيفي الثالث (تخصص قانون)، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على النقل بالدرجات المالية، وذلك وفقا للشروط التالية:

1.أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الثالثة.

2.أن يكون المتقدم على الدرجة النوعيــة "تخصص قانون" ( من الحاصلين على ليســـانس الحقوق أو ما يعادلها)، بتقدير جيد على الأقل، ويفضل الحاصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير في القانون.

3.ألا يجاوز سن المتقدم 36 سنة ميلادية.

4.أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلي.

5.أن يكون المتقدم حاصلا بتقرير كفاية الأداء على تقدير ممتاز عن أخر عامين

6. اجتياز المقابلة الشخصية.

7.ألا يكون صادرا للمتقدم قرارا بأجــازة من العمل للدراســـــة أو لمرافقة الزوج أو للعمل نصف الوقت أو غيره.

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8.الالتزام بنظام العمل في مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني.

9.سيتم توزيع من يقع عليه الاختيار بذات النطاق الجغرافي وفقا لمقر عمله وقت تقديم الطلب.

10.لن يلتفت لأي طلبات تقدم أو ترد بعد الميعاد المحدد.

تقدم طلبات الرغبة في النقل مرفقا بها المستندات التالية:

1.صورة بطاقة الرقم القومي.

2.بيان حالة وظيفية حديثة معتمد ومختوم من جهة العمل موضحا به المستوى الوظيفي والمجموعة النوعية للمتقدم ودرجة الكفاية الحاصل عليها عن أخر عامين.

3.ثلاث صور شخصية حديثة.

4.صور من شهادة الدراسات العليا أو الخاصة باجتياز دورات حاسب آلي يكون المتقدم حاصلا عليها.

تقدم الطلبات برسم المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 6/3/2019 ولموعد غايته 30/3/2019، أو بالبريد، وذلك على العنوان التالي: القاهرة / لاظوغلي، مبنى وزارة العدل / الدور الرابع، مكتب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق