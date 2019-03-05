مصر | 7 يوليو.. النطق بالحكم على 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 يوليو.. النطق بالحكم على 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 7 يوليو المقبل للنطق بالحكم على 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا و محمود عبد المنعم القرموطي ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين "معمر القذافي يونس، و منتصر على، و وائل علي، و أحمد علي، ومحمد كمال، ومحمد رمضان، ومحمد رمضان، وخالد محمد، وجمال محمد"، بسرقة المنقولات المالية المملوكة للمجني عليه أحمد محمد علي، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن اقتادوه عنوة إلى سيارتهم مهددين إياه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات، وخطفه لطلب فدية.