أخبار مصر | البرلمان يناقش خطط تطوير البريد والمساجد الأثرية الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يناقش خطط تطوير البريد والمساجد الأثرية الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والقضايا ومشرعات القوانين.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الاثنين، استطلاع خطة وزارتي الأوقاف والآثار بخصوص المساجد الأثرية، وتستكمل فى اجتماعيها يوم الثلاثاء، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

كما تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، 3 اجتماعات الأسبوع القادم؛ لمناقشة عدد من القضايا الهامة في قطاع الاتصالات، وفي مقدمتها استعراض رئيس الهيئة القومية للبريد عصام الصغير، خطة تطوير الهيئة خلال الاجتماع المزمع عقدة الأحد القادم.

كما تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 7 طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن تطوير السنترالات وإعلانات المحمول.

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واختتمت، أمس الإثنين، بالعاصمة الأردنية عمان أعمال المؤتمر رقم 29 للاتحاد البرلماني العربي الذي استضافته المملكة يومي 3 و4 مارس 2019، تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وصدر في ختام المؤتمر بيان ختامي، اتفق فيه المجتمعون على مركزية القضية الفلسطينية، وأن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام هو حل غير قابل للحياة. كذلك، اتفقوا على حشد التأييد الدولي لدعم القضية الفلسطينية، ودعم الجهود المبذولة من أجل إنجاح المصالحة الفلسطينية، واعتمد المؤتمر القرارات الصادرة عن اللجنة السياسية واللجنة الاقتصادية ولجنة المرأة والطفولة.

وأعلنت الدكتور علي عبدالعال، انتقال رئاسة الاتحاد إلى المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، وألقى بهذه المناسبة كلمة ختامية، أكد فيها أنه تولي رئاسة الاتحاد في فترة صعبة مليئة بالتحديات التي تواجه الأمة العربية، ولكن بفضل تغليب المصلحة العامة وتجاوز بعض المصالح الضيقة، استطاع البرلمانيون العرب تنسيق المواقف بشأن العديد من القضايا في إطار الاتحاد.

وتمنى الدكتور عبدالعال كل النجاح والتوفيق للرئاسة الأردنية للاتحاد، ووجه المجتمعون برقية شكر للدكتور علي عبدالعال على الجهود المخلصة التي بذلها خلال فترة رئاسته للاتحاد.