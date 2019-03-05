أخبار مصر | وزير الطيران المدني يتفقد مطار أسوان استعدادا لملتقي الشباب الإفريقي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران المدني يتفقد مطار أسوان استعدادا لملتقي الشباب الإفريقي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد صباح اليوم الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، مطار أسوان الدولى؛ لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال الوفود المشاركة فى ملتقى الشباب العربي الإفريقي الذى تستضيفه مدينة أسوان خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس الجارى.

وذلك فى إطار إعلان مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى، رافق سيادته فى الجولة الطيار طارق فوزى رئيس الشركة المصرية للمطارات واللواء وائل النشار رئيس قطاع امن الوزارة وكان في استقبالهم اللواء باسم بيومى مدير مطار أسوان الدولي.

وخلال الجولة تفقد وزير الطيران جميع صالات المطار واستراحات الخدمة المميزة، وأطمئن على حركة التشغيل داخل المطار وسير خطة العمل، حيث وجه بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة؛ لاستقبال الوفود المشاركة في الملتقي وتشكيل فرق عمل لتسهيل إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات العاملة بالمطار للخروج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الحضارية.

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كما تفقد أعمال التطوير بالمطار من ساحات الانتظار والحدائق بفناء المطار الخارجي، وكذا أعمال رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المطار، كما اطلع الوزير على آخر أعمال إنشاء البوابة الحضارية للمطار.

وأشار المصرى إلى أن وزارة الطيران وجميع شركاتها التابعة تحرص على المساهمة في نجاح مثل هذه الأحداث والمؤتمرات الهامة التي تستضيفها مصر بتقديم كافة الخدمات اللوجيستية وجميع التسهيلات اللازمة لضيوف مصر الكرام.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران تشارك بدور الناقل الرسمى لضيوف الملتقي.