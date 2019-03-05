أخبار مصر | "تضامن البرلمان" تناقش مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للسكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تضامن البرلمان" تناقش مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للسكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن "إصدار قانون لتنظيم المجلس القومي للسكان والتنمية".

وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها أيضًا مناقشة مشروع قانون "إعادة إنشاء المجلس القومي للأسرة والسكان".

وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل، مناقشة مشروع قانون بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن إعادة إنشاء المجلس القومي للسكان، ومشروع أخير حول إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي.

واختتمت، أمس الإثنين، بالعاصمة الأردنية عمان أعمال المؤتمر رقم 29 للاتحاد البرلماني العربي الذي استضافته المملكة يومي 3 و4 مارس 2019، تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

Advertisements

وصدر في ختام المؤتمر بيان ختامي، اتفق فيه المجتمعون على مركزية القضية الفلسطينية، وأن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام هو حل غير قابل للحياة. كذلك، اتفقوا على حشد التأييد الدولي لدعم القضية الفلسطينية، ودعم الجهود المبذولة من أجل إنجاح المصالحة الفلسطينية، واعتمد المؤتمر القرارات الصادرة عن اللجنة السياسية واللجنة الاقتصادية ولجنة المرأة والطفولة.

وأعلنت الدكتور علي عبدالعال، انتقال رئاسة الاتحاد إلى المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، وألقى بهذه المناسبة كلمة ختامية، أكد فيها أنه تولي رئاسة الاتحاد في فترة صعبة مليئة بالتحديات التي تواجه الأمة العربية، ولكن بفضل تغليب المصلحة العامة وتجاوز بعض المصالح الضيقة، استطاع البرلمانيون العرب تنسيق المواقف بشأن العديد من القضايا في إطار الاتحاد.

وتمنى الدكتور عبدالعال كل النجاح والتوفيق للرئاسة الأردنية للاتحاد، ووجه المجتمعون برقية شكر للدكتور علي عبدالعال على الجهود المخلصة التي بذلها خلال فترة رئاسته للاتحاد.