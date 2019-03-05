أخبار مصر | النائبة ليلى أبو إسماعيل تؤيد تمثيل المرأة في هيئة كبار العلماء

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أعلنت النائبة ليلى أبو إسماعيل، عضو مجلس النواب، تأييدها مقترح الدكتور محمد فؤاد، بشأن تمثيل المرأة في هيئة كبار العلماء بمؤسسة الأزهر الشريف، لافتة إلى أن هذا المقترح ينصف المرأة، من ناحية، كما أنه من ناحية أخرى فإنها الأدرى بشئونها وبعض الأحكام تحتاج إليها.

وأكدت النائبة، أن ذلك حق للمرأة خاصة وأن المرأة لها مكانة كبار العلماء، منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إن السيدة عائشة كانت تعطي دروسا في الدين والدين، وتم نقل عنها العديد من الأحاديث، وكذلك السيدة زينب، وغيرهن من السيدات اللائي تم اعتبارهم من كبار العلماء.

وقالت في تصريحات لها، إن المتعارف عليه في الأزهر بأن أعضاء الهيئة من الرجال فقط أمر غير ملزم، خاصة بالاستدلال بمكانة المرأة منذ عهد الرسول.

وأشارت ليلى أبو إسماعيل إلى أنها ستدعم أي مقترح في البرلمان في هذا الشأن، انطلاقا من أنه الصالح للمجتمع، خاصة بعدم تقدم المستوى التعليمي والثقافي للمرأة وتقلدها أعلى المناصب وإثبات جدارة بذلك.

وكان قد تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك لضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ من عدد الأعضاء.