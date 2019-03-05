أخبار مصر | رئيس الوزراء يتابع استعدادات بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي في بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتابع استعدادات بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي في بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدبولي: حملة إعلامية لتوعية المواطنين.. وتقرير دوري لمتابعة موقف المراكز الطبية والمستشفيات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً، لمتابعة الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وذلك من جانب كافة الجهات المعنية، موضحاً أنه سيتم عقد الاجتماع القادم لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة ببدء تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد، باعتبارها أولى المحافظات التي سيتم تطبيق المنظومة بها، مكلفاً بمتابعة أعمال الإنشاءات لمختلف المراكز الطبية والمستشفيات بالمحافظة، وتقديم تقرير دورى بشأنها.

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وأعلن مدبولي أنه تم إعداد حملة إعلامية بالتنسيق بين الوزارات المعنية، تتضمن التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل بشكل متكامل، وآليات التعامل معها، وتوعية المتعاملين بكافة الجوانب المرتبطة بها، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الصحة تقريراً حول آخر المستجدات المتعلقة ببدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن نسب الإنجاز الخاصة بمحاور عمل المنظومة مرتفعة، موضحة أنه فيما يخص الوحدات والمراكز الصحية التي ستقدم الخدمات الطبية للمواطنين، فإنه تم استلام العديد منها وجار استلام الباقي، مؤكدة التزام الشركات المنفذة لأعمال التطوير والبناء بالتوقيتات الزمنية المحددة.

ومن جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع الشركات، والتحالفات التي ستتولى أعمال تنفيذ الميكنة للمنظومة، موضحاً أنه سيتم الترسية على إحداها خلال الاسبوع المقبل، لبدء أعمال التنفيذ التي ستستمر 3 أشهر.

كما أشار وزير المالية إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع مختلف الهيئات التي ستعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف دراسة مختلف الاحتياجات، وسيتم توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لبدء تشغيل المنظومة.