انت الان تتابع حقيقة بيع حديقة «هابي لاند» بالمنصورة في مزاد علني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عن بيع حديقة "هابي لاند" الكائنة في مدينة المنصورة بالمزاد العلني. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق اليوم الثلاثاء - أنه بالتواصل مع محافظة الدقهلية، نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة عدم طرح حديقة "هابي لاند" بمدينة المنصورة للبيع، وأنه يتم تطويرها حالياً لتصبح مركزاً ترفيهياً حضارياً ثقافياً اجتماعياً بالمحافظة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب مواطني المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير الحديقة، لافتة إلى أن خطة تطوير الحديقة تضمنت تنفيذ "مطاعم، حدائق أطفال، محلات تجارية، منطقة ترفيهية، أماكن لجلوس الرواد، فضلاً عن إنشاء منطقة تزلج (باتيناج)"، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل وتوزيع عناصر التطوير المزمع