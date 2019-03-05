انت الان تتابع حقيقة بيع حديقة «هابي لاند» بالمنصورة في مزاد علني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عن بيع حديقة "هابي لاند" الكائنة في مدينة المنصورة بالمزاد العلني. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق اليوم الثلاثاء - أنه بالتواصل مع محافظة الدقهلية، نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة عدم طرح حديقة "هابي لاند" بمدينة المنصورة للبيع، وأنه يتم تطويرها حالياً لتصبح مركزاً ترفيهياً حضارياً ثقافياً اجتماعياً بالمحافظة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب مواطني المحافظة.
وأشارت المحافظة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير الحديقة، لافتة إلى أن خطة تطوير الحديقة تضمنت تنفيذ "مطاعم، حدائق أطفال، محلات تجارية، منطقة ترفيهية، أماكن لجلوس الرواد، فضلاً عن إنشاء منطقة تزلج (باتيناج)"، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل وتوزيع عناصر التطوير المزمع
وأشارت المحافظة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير الحديقة، لافتة إلى أن خطة تطوير الحديقة تضمنت تنفيذ "مطاعم، حدائق أطفال، محلات تجارية، منطقة ترفيهية، أماكن لجلوس الرواد، فضلاً عن إنشاء منطقة تزلج (باتيناج)"، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل وتوزيع عناصر التطوير المزمع تنفيذها على المساحة الإجمالية للحديقة التي تبلغ 10آلاف و835 متراً مربعاً.
وأكدت المحافظة أنه سُيراعى في خطة تطوير الحديقة، عدم إقامة أي مبان تحجب رؤية النيل باعتبارها حقاً لكل مواطن من أبناء الدقهلية عامة ومدينة المنصورة خاصة، بموقعها المتميز، التي تمثل علامة تاريخية للمدينة.
وناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة بيع حديقة «هابي لاند» بالمنصورة في مزاد علني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.