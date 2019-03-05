انت الان تتابع طقس متقلب بالدقهلية وانتظام الصيد في بحيرة المنزلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تشهد محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، طقس متقلب بين رياح شديدة وهطول أمطار في عدد من القرى والمدن، وبين سطوح الشمس، بعد اعتدال الطقس صباح اليوم، حتى فترة الظهيرة، وانتشرت السحب المنخفضة والمتوسطة والغيوم في السماء، مع انتظام حركة الصيد في بحيرة المنزلة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وانتشرت سيارات الحملة الميكانيكية لشفط مياه الأمطار في الشوارع لرفع آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة فجر اليوم، وتسهيل السيولة المرورية منعًا لوقوع حوادث.

وشهدت الشوارع حركة خفيفة من المواطنين للذهاب إلى أشغالهم، واستخدم عدد منهم المساحات لإبعاد مياه الأمطار الطينية عن مداخل المنازل، وامتلأت الشوارع ببرك المياه والمستنقعات الطينية. وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة خسائر الأمطار والرياح، مناشدة الأهالي بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء المبتلة بالمياه خوفا