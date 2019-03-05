انت الان تتابع الحكومة: لا صحة لصرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة حول ما أثير بشأن صرف صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتنسيق مع وزارة الصحة دعما ماليا بقيمة 400 جنيه شهريا للحوامل لمدة عامين حتي إتمام فترة الرضاعة. وذكر المركز، أن وزارة الصحة أكدت عدم صرف دعم مالي للمرأة الحامل أو المرضعة وأنه لم يتم التنسيق بين الوزارة وأي جهة بشأن هذا الأمر، منوهة بأن هذه الشائعات قد تشجع السيدات على الحمل المتكرر والمتقارب مما قد يشكل خطرا داهما على صحة الأمهات والأطفال إضافة إلى أن عدم ضبط الإنجاب سوف يؤدي لتفاقم أزمة الزيادة السكانية بالرغم من جهود الدولة في مجال تنظيم الأسرة.

وأشارت الوزارة إلى جهودها المستمرة في إعداد حملات وندوات توعوية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع الأسر خاصة الفئات الفقيرة مع التركيز على المناطق النائية والعشوائيات والقرى الأكثر احتياجاً.. مُشيرةً إلى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية بالمجان تماماً للمستفيدات من مشروع "تكافل"،

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