انت الان تتابع الحكومة: لا صحة لصرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة حول ما أثير بشأن صرف صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتنسيق مع وزارة الصحة دعما ماليا بقيمة 400 جنيه شهريا للحوامل لمدة عامين حتي إتمام فترة الرضاعة. وذكر المركز، أن وزارة الصحة أكدت عدم صرف دعم مالي للمرأة الحامل أو المرضعة وأنه لم يتم التنسيق بين الوزارة وأي جهة بشأن هذا الأمر، منوهة بأن هذه الشائعات قد تشجع السيدات على الحمل المتكرر والمتقارب مما قد يشكل خطرا داهما على صحة الأمهات والأطفال إضافة إلى أن عدم ضبط الإنجاب سوف يؤدي لتفاقم أزمة الزيادة السكانية بالرغم من جهود الدولة في مجال تنظيم الأسرة.
وأشارت الوزارة إلى جهودها المستمرة في إعداد حملات وندوات توعوية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع الأسر خاصة الفئات الفقيرة مع التركيز على المناطق النائية والعشوائيات والقرى الأكثر احتياجاً.. مُشيرةً إلى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية بالمجان تماماً للمستفيدات من مشروع "تكافل"،
وأشارت الوزارة إلى جهودها المستمرة في إعداد حملات وندوات توعوية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع الأسر خاصة الفئات الفقيرة مع التركيز على المناطق النائية والعشوائيات والقرى الأكثر احتياجاً.. مُشيرةً إلى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية بالمجان تماماً للمستفيدات من مشروع "تكافل"، وذلك بجميع وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات التابعة للوزارة.
وناشدت الوزارة جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
اقرأ أيضا: الحكومة توضح حقيقة تهجير أهالي العشوائيات قسريا
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة: لا صحة لصرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.