شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة صوت مصر.. صحوة العقول»: الثورة التكنولوجية المحرك الأساسي لجميع قطاعات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعقد شركة سى سى بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الاعلامية ومؤسس «قمة صوت مصر الدولية» بالشراكة مع شركة فيكتوري لينك ،الرائدة في مجال الحلول الرقمية المتكاملة، «قمة صوت مصر.. صحوة العقول» في 14 أبريل المقبل، وتعد القمة أول تطبيق عملى لتوصيات «قمة صوت مصر2018” التي عقدت تحت رعاية رئيسمجلس الوزراء، وأول منتدى دولي يعرض تجارب فريدة، وإبداعية في مجال التكنولوجيا لخدمة سائر قطاعات الدولة المختلفة بمصر.

وتشهد القمة حضور مجموعة من المتحدثين العالميين، والمحليين البارزين في قطاعات مختلفة مثل السيدة إليزابيث ليندر، الرئيس السابق للاتصالات الدوليه ب Facebook والمدير التنفيذي للاتصالات العالمية والشؤون الخارجية بشركة «Beautiful Destinations» التي تعد أحد أهم الشركات المتخصصة في الترويج السياحي، كذلك تعد «ليندر» من المدونين المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصين في مجالى السياحة والسفر، كما يشارك في قمة صوت مصر مجموعه من المتحدثين البارزين من مختلف القطاعات يتم الإعلان عنهم في مؤتمر صحفي يوم 10 مارس الحالي.

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ومن جانبها قالت الإعلامية لمياء كامل، المدير التنفيذى لشركة سى سى بلاس ومنظمة القمة: إن «قمة صوت مصر...صحوة العقول» جاءت كتوصية رئيسية من توصيات قمة صوت مصر التي عقدت في شهر أكتوبر العام الماضى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حيث شملت في أحد محاورها الرئيسية عقد منتديات في قطاعات هامة ومؤثرة مثل التكنولوجيا، والطاقة والشمول المالى، وهي قطاعات إيجابية وتحفز الصورة الايجابية للدولة.

كما أكدت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فيكتوري لينك الشريكة في تنظيم هذه القمة: إن نجاحات قمة صوت مصر التي تنظمها شركة سى سى بلاس على مدى الثلاث سنوات الماضية، دفع شركة فيكتوري لينك للشراكة معها في عقد قمة تخصصيه في مجال الاتصالات «قمة صوت مصر...صحوة العقول» مشيرة إلى هدف القمة وهو القيام بدور إيجابى في بناء الهوية الوطنية من خلال عرض الأفكار، والمقترحات، والحلول التي تمكن قطاع الاتصالات للعب دور حيوى في النهوض بالبلاد، وأوضحت إنجي الصبان أن قطاع التكنولوجيا أصبح يلعب دورا رئيسيا في كل المجالات في ظل استراتيجية الحكومة الحاليه للبناء والتنميه وذلك من خلال تعزيز دور الاقتصاد الرقمي، وتوفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لعمليات توسيع نطاق الحصول على كل الخدمات المالية وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية.

وأضافت إنجي الصبان «إيماناً منا بأهمية دور قطاع التكنولوجيا في مثل هذه القمم، ستكون مشاركتنا في»قمة صوت مصر ...صحوة العقول«مجرد البداية لشركة فيكتوري لينك، حيث سنقوم في المستقبل القريب بتنظيم وعقد العديد من المؤتمرات التي سيكون لها دور فعال في تنمية ونهضة وتطور مجتمعنا المصري لنحرص على مواكبته بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا».

وأشادت كلا من كامل والصبان بدور وزارة الاتصالات في عملية بناء الإنسان المصرى وجهودها لدعم المواطن وتسهيل تعاملاته اليومية وتحسين مستوى معيشته ودور الوزاره في التحول الرقمى وفي كل مؤسسات الدولة.