شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الأمطار.. نشاط في حركة السفن بميناء الإسكندرية واستقبال 359 طن بضائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل ميناء الإسكندرية، الثلاثاء، نشاطًا ملحوظًا في حركة البضائع والسفن والشاحنات، حيث رست على الأرصفة 45 سفينة تحمل بضائع وسلعا استراتيجية متنوعة، رُغم هطول الأمطار وموجة الطقس السيئ.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إنه يجري تفريغ 8 سفن تحمل شحنات من القمح والفحم وحديد الخردة والسولار والزيوت والذرة وفول الصويا بإجمالي وزن 359 ألف طن.

وتتوزع الشحنات بواقع 54 ألف طن فحم، و26 ألف طن حديد خردة، و3 آلاف طن زيت، و122 ألف طن قمح، و55 ألف طن ذرة، و66 ألف طن فول صويا.

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وأشار الغندور إلى أن الشحنات قادمة من دول أمريكا ولبنان وفرنسا والجزائر وأوكرانيا وروسيا.

ولفت المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء شهد أيضا نشاطًا في حركة القطارات والشاحنات والبارجات النهرية، بخروج 3 قطارات محملة بـ4500 طن قمح إلى المطاحن في كفر الشيخ وإمبابة وشبرا، و4 بارجات نهرية محملة بـ4500 طن سيلاج.

في حين سجل النظام الإلكتروني بميناءي الإسكندرية والدخيلة، دخول وخروج 9819 شاحنة عامة من وإلى الميناء، وبلغ مخزون الغلال بصوامع الميناء 825 ألف طن، منها 253 ألف طن قمح.

ومن جانبه، وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.