شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مصريين في قائمة «فوربس» للشباب العربي الأكثر تأثيرًا: أبرزهم صلاح ونور الشربيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتبر الشرق الأوسط من بين المناطق القليلة في العالم التي يوجد فيها عدد كبير من الشباب. تقوم الحكومات بوضع استراتيجيات مختلفة لاستخدام هذا التواجد الشبابي وتحويلهم لمحرك نمو، هكذا بدأت مجلة «فوربس»، مقالها التي كشفت فيه عن الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم العربي والذين يتمتعون بأصول عربية أو مقيمين بدول المنطقة، وتضم القائمة 30 شخصاً تبلغ أعمارهم 30 سنة أو أقل في فبراير2019، وقالت المجلة إن هؤلاء الشباب لديهم القدرة على تحويل الشرق الأوسط على مركز اقتصادي واع للمستقبل.

وتم قياس مستوى إنجاز هؤلاء الشباب الذي وقع الاختيار عليهم فيما حققوه في مجالات تخصصهم من خلال عدد الجوائز التي حصلوا عليها لإنجازاتهم، ومعدل دورانهم السنوي والاستثمار الذي تلقوه.

وجاء في القائمة 7 أشخاص من أصل مصري، ومنهم من أصل عربي، وهم: كبطلة العالم في الاسكواش للسيدات نور الشربيني.

كما تضم القائمة موناز وآية عبدالرؤوف، خريجتا الجامعة الأمريكية في القاهرة، اللتين قررتا بعد التخرج إنشاء مشروع للحفاظ على الصناعات اليدوية المصرية بقالب عصري، وأطلقا خط إنتاج حقائب تحمل اسم «الأختين».

مايكل فريد، مصري الجنسية وهو مؤسس شركة Spyce ولديه 27 عاما.

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اللاعب العالمي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول.

نجيب ساويرس، ليس رجل الأعمال بل هو شاب ومؤسس شركة Yup، ولديه 26 عاما.

اللاعب محمد الشوربجي، لاعب الإسكواش العالمي ويبلغ من العمر 28 عاما، وحقق انتصارات عدة في مجاله.

وأخيراً من مصر عمر جابر ومعتز سليمان، يبلغان من العمر 28 عاما، وهما الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس– رئيس قطاع التكنولوجيا والشريك المؤسس Instabug.

وضمت القائمة العديد من الشباب، منهم في مجال الفنان محمد عساف، نجم آراب أيدول، والفنانة اليمنية بلقيس بجانب العديد من الشباب في الوطن العربي.