شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المهرجان المسرحي لشباب الجنوب: وزارة الشباب تُجدد دعمها للدورة الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس المهرجان المسرحي لشباب الجنوب، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جدد دعم الوزارة للدورة الرابعة للمهرجان، والمقرر إقامته في الفترة من 11 إلى 17 إبريل المقبل في محافظة أسيوط، لافتًا أنه منذ الدورة الأولى تقوم وزارة الشباب والرياضة بدعم ورعاية المهرجان من الدكتورة أمل جمال، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، ونجوى صلاح، مدير عام البرامج الثقافية والفنية، لافتًا أنه حاليًا الدكتور اشرف صبحي، قرر التجديد للدورة الرابعة حاليًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن هذه الدورة ستشهد العديد من الفعاليات والمفاجآت والتي ستكون لأول مرة، لافتًا أنه لم يسبق لأي مهرجان أن تجوب العروض المسرحية في القرى ولكنها ستحدث خلال فعاليات هذه الدورة والتي ستدخل كل القرى في أسيوط بهدف توصيل الرسائل التنويرية للبسطاء والذين متشوقون للعروض المسرحية، مضيفًا أنه سيتم زيادة الورش التدريبية التي يتم تقديمها للشباب بواقع 7 بدلاً من 5 ورش عن العام الماضي فضلاً عن المسابقات التي ينظمها المهرجان مثل، أفضل نص مسرحي والتي تهدف لتقديم جيل جديد من المؤلفين الشباب المتخصصين في التراث والتي يقوم بدعمها المؤلف الكبير أيمن سلامة، ومسابقة أفضل ديكور ويدعمها المهندس والفنان حسين العزبي.

يُشار إلى أن المهرجان المسرحي لشباب الجنوب، اقيمت دورته الثالثة في محافظة أسوان، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، مؤسسة حراء، النقابة العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين بأسيوط، مؤسسة الهدف للدعاية والإعلان.