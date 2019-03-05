شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يكرم الفائزين في المسابقة الدولية لحفظة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حفل ختام وتكريم الفائزين في المسابقة الدولية الثانية لحفظة القرآن الكريم بحضور قيادات مديرية الأوقاف، وأعضاء لجنة التحكيم، أقيمت فعاليات المسابقة بالمسجد العباسي أقدم مساجد المحافظة.
شارك فى منافسات هذه الدورة 55 من الشباب، يمثلون ٣٠ دولة عربية وأفريقية، ويتنافسون فى 3 أفرع حفظ القرآن الكريم بأحكامه، الأصوات الحسنة، الإنشاد والابتهال.
وأعرب الغضبان عن اعتزازه وفخره برعاية محافظة بورسعيد وتبنيها لمسابقة الفائزون، والتي يتم إقامتها دوليا للعام الثاني على التوالي ببورسعيد، مؤكدا أن "حفظة القرآن الكريم في قلوبنا جميعا".
وأضاف المحافظ أن المسابقة أصبحت عالمية بعد النجاح الكبير الذي حققته المسابقة منذ انطلاقها وافراز عناصر شابة واعدة في حفظ القرآن والإنشاد الديني، موجها المسؤولين عن المسابقة ببدء الاستعداد من الآن للمسابقة القادمة، مؤكدا تقديم كافة وسائل الدعم لاستكمال المسيرة الناجحة.
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