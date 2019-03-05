شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو البحيرة يطمئنون على حالة مصابي التصادم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، واللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، والدكتور علاء الدين عثمان، وكيل وزارة الصحة، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مستشفى الشاملة بكفر الدوار للاطمئنان على مصابي حادث التصادم، صباح اليوم، الذي راح ضحيته 6 أشخاص وأصيب جرائه 37 آخرين.

واطمأنت نائبة المحافظ من وكيل وزارة الصحة على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى وعمل الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة للمصابين، وعبرت عن أمنياتها للمصابين بسرعة الشفاء.

كان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بوقوع حادث تصادم فى الساعة الثامنة صباحًا، بطريق «القاهرة-الإسكندرية» الزراعى السريع، أمام قرية معمل القزاز بمركز كفر الدوار، وتبين من الانتقال اصطدام عدد 4 سيارات ميكروباص بسيارة أخرى نقل بمقطورة قطعت الطريق أمامهم.

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ولقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 37 آخرين بجروح وكسور متفرق وقع نتيجة تصادم سيارة نقل بمقطورة بـ4 سيارات ميكروباص، وتم نقل 12 مصاباً إلى مستشفى دمنهور التعليمى و23 إلى مستشفى كفر الدوار العام، و2 إلى مستشفى الشرطة بالإسكندرية.

والمتوفون في الحادث هم: عبد الرحمن عبد الكريم زكي (35 سنة)، جمعة عبد العزيز محمد (35 سنة)، أشرف شوقي (25 سنة). وتتواجد جثثهم في مشرحة مستشفى كفر الدوار العام.

بالإضافة إلى سامى عبد الفتاح سرحان (52 سنة)، رمضان سالم نعيم سرحان (47 سنة)، محمد ياسر أحمد عطا (19 سنة). وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي.

أما المصابين في الحادث فهم: صابر الصافي إسماعيل وأحمد صابر الصافى وفاطمة السيد ابو الفضل ومحمد عوض أبو نعمة وأميرة محمود مشرف وصفاء عبدة ابو الحسن وعزت محمد سعد وأحمد خميس حسن وفارس سعيد البربرى ومحمد شحاته سعيد وخالد مسعود محمد ومسعود عبد المنعم محمد ومحمد أحمد سلامة وحسن على منصور ومحمد صلاح عثمان وشاكر سعد إبراهيم وعلا مصطفي عتيبة وحمادة حامد وضاحي فوزى عبد المولى ومحمد عصام خلف ومحمد حلمي عطا الله وجلال عابد رجب ورمضان رجب حمد وإسلام حامد دسوقى ومحمد سعيد عيد النجار وبدر على القفاص وأمين على القفاص ومحمد محمود عبد الحفيظ وسليمان سعد سليمان ومحمد صابر الصافى وأحمد حسن على وخميس سعد عبد الوهاب.

نائب المحافظ نهال بلبع تزور مصابى حادث البحيرة

نائب المحافظ نهال بلبع تزور مصابى حادث البحيرة