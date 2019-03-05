شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي «طاهر-63» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ،المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود «طاهر 63» الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر «فيس بوك».

تضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الإستعداد القتالى ومرحلة التحضير والتنظيم للمعركة، وإجراءات تنظيم التعاون وعرض القرارات ثم التحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة ودفع المفارز الميكانيكية للتغلب على دفاعات العدو الأمامية ثم دفع القوة الرئيسية لتدمير الدفاعات المعادية وتحقيق المهام المخططة.

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ونفذ المشروع باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية «المايلز» لتحقيق الواقعية في التدرب وتقييم مستوى العناصر المقاتلة والمعاونة المشاركة.

وناقش الفريق محمد فريد القادة على كافة المستويات في القرارات المتخذة مع فرض بعض المتغيرات لقياس قدرة القادة على مجابهة المتغيرات الحادة التي قد تختلف عن القرار المتخذ، وإستمع لعدد من الأسئلة والإستفسارات والتى أجاب عليها مخططوا ومنفذوا المشروع.

وفى نهاية المشروع نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة الغربية العسكرية، مشيداً بالجهد الذي يبذلونه في تأمين بوابة مصر الغربية بالتعاون مع كافة أفرع وتشكيلات القوات المسلحة وإحباط أعمال التسلل والتهريب.

حضر المرحلة الرئيسية للمشروع عدد من قادة القوات المسلحة.