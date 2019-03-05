شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: نشاط مكثف للتدخل السريع بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق التدخل السريع على مستوى الجمهورية، خلال الأيام القليلة الماضية، بتكثيف نشاطه في إنقاذ الأشخاص بدون مأوى، خاصة المعاقين منهم، ففي محافظة بورسعيد، قام الفريق بالتعامل مع حالة أحد المسنين المشردين ويدعى السيد، ويبلغ من العمر 58 سنة، ويعاني من بتر في ساقيه ويتحرك على كرسي متحرك، فقد تم إيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالته.

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وأكد محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع، أنه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام الفريق بالدقهلية بإنقاذ السيدة عزيزة 64 سنة من التواجد بالشارع، حيث تركها ابنها بجانب سور المستشفى الدولى بالمنصورة، وعثر عليها أحد المواطنين، فقام بالتواصل مع الفريق بالدقهلية وتم نقلها إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية بنبروه، كما تم إجراء عملية مياه بيضاء بعينيها في أحد المراكز الخاصة بالعيون من قبل أحد المتطوعين.

كما أكد يوسف أن التدخل السريع بالبحيرة أعاد شاب معاق إلى أهله، حيث تم العثور عليه ويدعى (م.ب.ع) من محافظة المنيا، وقد تم إلحاقه بدار الأحداث كضيافة، ثم قام الفريق بالبحث عن أهله إلى أن تم تسليمه إلى أخيه.

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل فريق التدخل السريع المركزي بديوان عام الوزارة عام 2014 بعدد 6 أعضاء، أما الفريق المحلى فقد تم تشكيله عدد26 محافظة بعدد 105 أعضاء، ويشمل نشاط الفريق في إجراء التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في حالة رصد تجاوزات أو انتهاكات ضد نزلاء تلك المؤسسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة وفحص البلاغات الخاصة بالمشردين كبار السن وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة (16439)، والخط الساخن لمجلس الوزراء (16528)، حيث يتم استقبال تلك البلاغات من خلال منظومة الشكوى الإلكترونية الموحدة أيضاً البلاغات التي يتم رصدها عبر تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعلى تليفون الخاص بالفريق (01095368111).