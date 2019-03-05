شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الـ61 لأعضاء إدارة المجلس الدولي للمطارات بإقليم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الطيار أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في الإجتماع الـ 61 لأعضاء مجلس إدارة المجلس الدولى للمطارات (ACI) إقليم/ أفريقيا ACI Africa تحت عنوان "تعزيز نمو إيرادات المطارات من الأنشطة غير الملاحية" بحضور 19 عضو من أفريقيا.

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وخلال الاجتماع، أكد جنينة أن مصر لديها دور مهم وفعال فى مجلس المطارات الأفريقي ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، مشيراً إلى أن استضافة مدينة الأقصر للمؤتمر هذا العام فرصة جيدة لتبادل الرؤي والأفكار، حيث يجمع خبراء الصناعه فى مجال تطوير المطارات وإمدادها بأحدث الأجهزة والنظم والمعدات.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش كيفية تحسين وتطوير أمن الطيران في أفريقيا، وتعظيم مساهمة التنمية الاقتصادية للمطارات الأفريقية والنقل الجوي الإقليمي، والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية للصناعة النقل الجوي لتحسين نظام الطيران في أفريقيا ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلاّ عن التأثير على التشريعات و اللوائح المحلية والإقليمية لصالح مشغلي المطارات في أفريقيا.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على موضوع الأمن بالمطارات الإفريقية والإجراءات التي تتم لتأمين المطارات، وأهمية دعم جهود التعاون مع ACI ومنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، وحث المطارات على الاشتراك ودعم برنامج السلامة الجويةAPEX وذلك من خلال تزويده بخبراء من داخل القارة الافريقية والمنظمات الدولية، وكذا كيفية مواجهة التهديدات الامنية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة في انظمة الكشف على الركاب والحقائب والبضائع التي تسهل اجراءات الحركة بالمطارات، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات التجارية للمطارات وتعظيم العوائد الغير الملاحية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة للمطارات وزيادة الخدمات التي تقدم للركاب في إطار المعايير الدولية للوصول إلي الهدف الأمثل من أجل نقل جوي آمن في جميع المطارات.