شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان «الهند على ضفاف النيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن راهوال كواليشيرايث، سفير الهند بالقاهرة، عن انطلاق مهرجان «الهند على ضفاف النيل» في دورته السابعة، والذي يعد بمثابة تظاهرة فنية تقدم أشكالا من الفنون المسرحية والفنون البصرية الهندية المعاصرة والكلاسيكية، بالإضافة إلى أطباق من المطبخ الهندي وغيرها من الملامح الثقافية في إطار فعليات تعكس التنوع الثقافي والفني للهند.

يٌقام المهرجان الثقافي السنوي هذا العام- والذي يحظى بدعم من شركة تي.سي.آي. سانمار- خلال الفترة من 5 إلى 17 مارس 2019 في محافظات القاهرة والأسكندرية وبورسعيد. ويعطي المهرجان-الذي يوصف بأنه أكبر مهرجان دولي على أرض مصر- الفرصة للجمهور المصري للاستمتاع بأشكال مختلفة من الثقافة والفنون الهندية علاوة على أنه يعمل على دعم التعاون الفني والروابط الثنائية بين البلدين.

وفيما يتعلق بالفنون الأدائية، يقدم مهرجان «الهند على ضفاف النيل» في دورته لعام 2019 برنامجاً من العروض الفنية الأدائية المتنوعة،والتي تتضمن عروض موسيقى لفرقة فيكو فيناياكرام الحاصلة على جائزة جرامي الفنية وهي فرقة موسيقية تضم ثلاثة أجيال من فناني الآلات الإيقاعية (خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس)، وعروض رقص أوديسي كلاسيكي هندي بعنوان «بيشواس» للفنان راتيكانت موهاباترا من مدرسة سرجان الفنية (خلال الفترة من 10 إلى 11 مارس)، حيث يجسد العرض التواصل بين الأفكار الفلسفية ويتضمن صوراً من الديانات الهندوسية والمسيحية والإسلام والسيخية. يقدم الفنان هاربريت بصوته العذب أغاني من كلمات شعراء عظام مثل كابير وبوليه شاه وفايز ليصيغ الموسيقى الهندية الفلكلورية في قالب فني معاصر (خلال الفترة من 8 إلى 15 مارس).

مهرجان الهند على ضفاف النيل 2019

مهرجان الهند على ضفاف النيل 2019

واحتفالا بمرور 150 عاما على ميلاد المهاتما غاندي، تقوم فرقة إيشارا لمسرح العرائس للفنان دادي دي. بودومجي بتقديم رسالة المهاتما غاندي عن اللاعنف والساتياجراها للجمهور المصري من خلال عرض فني بعنوان «صور الحقيقة» باستخدام العرائس المتحركة.

Advertisements

ويستضيف فندق سميراميس انتركونتيننتال مهرجان المأكولات الهندية خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس، حيث يأخذنا الشيف الهندي الكبير بيكو في رحلة عبر المطبخ الهندي يقدم من خلالها مجموعة متنوعة من الأطباق الهندية الشهية.

ويعرض الفنان ومصمم الرقصات الشهير جيل شويان خبراته في فن رقص بوليوود من خلال مجموعة من ورش العمل في القاهرة والأسكندرية. ويقدم مهرجان الأفلام الهندية-الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام- عروضاً خاصة لأفلام بوليوود الشهيرة.وعلاوة على ذلك، سيتم تنظيم ورش عمل حول فن وأساليب اليوجا، وعلم الأيورفيدا التقليدي، والاهتمام بالصحة.

ويتضمن مهرجان «الهند على ضفاف النيل» في دورته لعام 2019 سلسلة من الندوات من بينها ندوة حول التعاون الاقتصادي بين الهند ومصر، والتي سوف تستعرض بيئة العمل وإقامة المشروعات في الهند بالنسبة للمستثمرين المصريين.

وفي إطار الدورة السابعة من مهرجان «الهند على ضفاف النيل»، تقدم شركة تي.سي.آي. سانمار لجمهور بورسعيد مجموعة من الفعاليات الفنية المثيرة التي تعطي الجميع الفرصة للتعرف على سحر وروعة الهند من خلال عروض بعنوان «يوم الهند» وذلك في 15 إبريل. وتتضمن فعاليات ذلك اليوم عروضاً حصرية وورش عمل متنوعة حول اليوجا والرقص والموسيقى وتتضمن مشاركة عائلات وعدد كبير من أبناء المجتمع المحلي في بورسعيد من خلال فعاليات برنامج فني تم اختياره بعناية ليلقى استحسان كافة الفئات العمرية.

وحول أهمية المهرجان، قال راهول كولشيرشيت: «يقدم مهرجان الهند على ضفاف النيل تظاهرة فنية متنوعة للفنون الهندية لا يقدمها أي مهرجان آخر في مصر، لقد استطاع المهرجان أن يحظى على مدى السنوات السبع الماضية بتقدير كبير من جانب الجمهور في مصر، وبسبب عشق الجمهور المصري للهند، أصبح مهرجان الهند على ضفاف النيل واحدة من أكبر المهرجانات الثقافية الأجنبية التي تقام على أرض مصر. إننا فخورون بأن نقدم لكم الدورة السابعة من المهرجان التي تعرض- كما هو الحال في كافة الدورات السابقة- ألوان وأشكال متنوعة من التقاليد الفنية الهندية النابضة بالحياة.وتعد هذه المناسبة احتفاء بالروابط التاريخية والحضارية بين شعبينا. ومن المتوقع أن تكون دورة مهرجان هذا العام أكثر انتشاراً من حيث التواصل مع الجمهور والفعاليات المختلفة».

وذكر سانجوي ك. روي، العضو المنتدب لشركة تيم ورك: «بينما نستمر بالاحتفاء بعلاقاتنا الوثيقة مع مصر، فإنه من الرائع أن نستعرض التنوع الثقافي الهائل في الهند وأن نتواصل من خلال لغة الفنون العالمية وأن نتطلع نحو المستقبل لأنه لا شيء يدوم للأجيال القادمة سوى الصداقة والفن».