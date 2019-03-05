شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتسجيل الكتب الدراسية للمكفوفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الإعلامى «محمود ربيعي» المشرف العام على حملة الأقوياء، التي تستهدف المكفوفين، مبادرة لتسجيل جميع الكتب الدراسية للمكفوفين، الخاصة بالتعليم العام، من أجل مساعدة الطلبة فاقدي البصر في الدراسة.

وأكد «ربيعي» خلال لقائه مع برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة dmc التي تقدمه الإعلامية «رضوى حسن» أن حملة الأقوياء من ضمن أهدافها تسجيل جميع الكتب الدراسية الخاصة بالمكفوفين في التعليم الحكومي من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالت الثانوي، لتصبح متاحة لجميع الطلبة في هيئة كتب صوتية.

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وأوضح أن الحملة تحاول التواصل مع وزارة التربية والتعليم من أجل الموافقة على تسجيل المناهج لتصبح على هيئة ملفات صوتية، وقال «مازال الطلبة المكفوفون يعتمدون على المناهج بطريقة برايل، في حين اننا من الممكن أن نساهم في جعل هذه المناهج أكثر إثارة وتشويقا وامتاعا في حال تسجيلها على هيئة ملف صوتى».

ومن جهة أخرى، بدأت حملة الأقوياء أول ورشة للمكفوفين لتدريبهم على الإلقاء والأداء والتعليق الصوتي من أجل إنتاج نصوص مقروءة ومحتوى مسموع باعتبارهم الأقدر على مخاطبة أقرانهم.

وكانت شركة «بوفو استوديوز»، قد أطلقت حملة مجتمعية تحت عنوان «الأقوياء» مطلع العام الحالي تهدف إلى تشغيل وتدريب المكفوفين باعتبارهم شخصيات تتمتع بقوة إنتاجية هائلة، خصوصا في مجال الصوتيات.