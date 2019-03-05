شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة انهيار جليدي ضخم بولاية كولورادو الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن أحد السائقين من التقاط لحظة مرعبة لسلسلة انهيارات جليدية ضخمة على إحدى الطرق السريعة في ولاية كولورادو الأمريكية.
وكان السائق براندون شيولو، يقود سيارته على الطريق السريع بين الولايات رقم "I-70"، بالقرب من فريسكو بولاية كولورادو، لحظة حدوث تلك الانهيارات المخيفة.
وأظهر المقطع المصور حدوث الانهيارات الثلجية من جبل كوبر، قبل أن يغطي الطريق ما بدا أنه غبار أبيض كثيف حجب الرؤية عن القادمين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لحظة انهيار جليدي ضخم بولاية كولورادو الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.