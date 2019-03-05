شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة انهيار جليدي ضخم بولاية كولورادو الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن أحد السائقين من التقاط لحظة مرعبة لسلسلة انهيارات جليدية ضخمة على إحدى الطرق السريعة في ولاية كولورادو الأمريكية.

وكان السائق براندون شيولو، يقود سيارته على الطريق السريع بين الولايات رقم "I-70"، بالقرب من فريسكو بولاية كولورادو، لحظة حدوث تلك الانهيارات المخيفة.

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وأظهر المقطع المصور حدوث الانهيارات الثلجية من جبل كوبر، قبل أن يغطي الطريق ما بدا أنه غبار أبيض كثيف حجب الرؤية عن القادمين.