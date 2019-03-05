شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد أبو هشيمة يتفقد مشروعات الطلاب بمنصة الأنشطة الطلابية لـ "شباب القادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد منذ قليل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين، فعاليات منصة الأنشطة الطلابية، التى تنظمها مؤسسة شباب القادة، وتستضيفها الجامعة الأمريكية، حيث تفقد المشروعات الطلابية.

وحرص رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين، على الاستماع لشرح تفصيلى لهم عن المشروعات المعروضة، فيما التف حوله عدد من الشباب لالتقاط الصور التذكارية والصور السيلفى.

وتتضمن منصة الأنشطة الطلابية عرضا لـ 50 نشاطا تم اختيارهم من بين 251 نشاطا طلابيا خلال الشهرين الماضيين من خلال لجنة متخصصة.

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ومن المقرر أن تشهد فعاليات منصة الأنشطة الطلابية، تقييم المشروعات من قبل لجنة تحكيم متخصصة ستعمل على تقييم الـ50 نشاطا وسيتم توزيع الجوائز على المشروعات الفائزة .

يشارك فى الفعاليات وزراء التعليم العالى والاتصالات ووزيرة التضامن الاجتماعى، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين، والمهندس عادل حامد المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات، ومستشارين من وزارة التضامن ووزارة التعليم العالى وأساتذة من الجامعات المصرية وشركات القطاع الخاص وعدد من المؤسسات الإعلامية، حيث تعد هذه المنصة فرصة لتجميع كافة الأنشطة الطلابية على مستوى كل جامعات مصر.

وستتضمن الفعاليات جلسة حوارية ستتضمن سؤال وزارء التعليم العالى والتضامن والاتصالات "ماذا سيقدمون لهؤلاء الطلاب أصحاب المشروعات المشاركة فى المنصة من أجل أن يشعروا بأن الحكومة تدعمهم؟".