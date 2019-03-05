شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل الدولية: تحسن شروط وظروف العمل بالوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن التعاون مع منظمة العمل العربية، ووزارة القوى العاملة طويل وممتد، يتسم بالتعاون الجاد ومحاولة تحسين شروط وظروف العمل فى كافة بقاع الوطن العربى.

جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء، حول الندوة الوطنية حول "العمل اللائق فى خدمة التنمية المستدامة: أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية وجمهورية مصر العربية"، والتى تنظمها الوزارة بالتعاون مع المركز العربى لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية.

وأضاف قائلا: إن منظمة العمل الدولية لها تاريخ طويل حافل في خدمة قضايا العمال على المستوى العالمي، بدأت منذ إنشائها عام 1919 عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى بمقتضى معاهدة فرساي، حتى الآن، فى إرساء علاقات عمل متزنة بين طرفى العملية الإنتاجية وتأسيس وسبل الحوار الاجتماعى بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، كأهم الاهتمامات وأولى الأولويات.

وأشار إلى أن مبادرة مستقبل العمل تعتبر من أسس النقاش والحوار خلال احتفال منظمة العمل الدولية بمئويتها، لمحاولة نقاش التحديات والصعوبات والفرص التي قد تؤثر على مستقبل العمل وعالمه خلال 30 عامًا القادمة، وكيفية التطوير اللازم لمواكبة هذه التغيرات، والحصول على أسواق ووظائف جديدة، لمواجهة تحديات مستقبل العمل على المستوى العالمى.

من جانبه أشاد عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بانعقاد هذه الندوة، الأمر الذي يؤكد الاهتمام الكبير من منظمتي العمل العربية والدولية ووزارة القوى العاملة، في دعم مسيرة العمل اللائق، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد "الجمل" أن مصر تولي كامل الاهتمام بقطاع التعليم الفني، ومحاولة التغلب على ما يواجهه من صعوبات وتحديات، لتحسين مخرجاته، بما يسهم في إحداث النهوض الاقتصادي المنشود، مشددًا على أهمية القطاع الخاص ودوره الرائد في دعم مسيرة التنمية.

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وفي نفس السياق أكد محمد شريف داود مستشار مدير عام منظمة العمل العربية، أن مصر دائمًا ما تكون في مكان السبق والريادة في كل ما يخدم قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، والعمل الدائم على الارتقاء بكافة شئونهم، وليس أدل على ذلك من احتضانها لهذه الندوة، وهذا التعاون المثمر المشترك بين وزارة القوى العاملة ومنظمتي العمل العربية والدولية، تحت رعاية وزير القوى العاملة الذي لا يدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الحماية والرعاية لجميع العمال.

وشدد "داود" علي أن التنمية المستدامة تستلزم من الجميع تفكيرًا جديدًا بطرق مختلفة عن الأفكار المؤطرة مسبقًا، وذلك بالتعاون والتباحث المستمر بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة باعتبارهم الشركاء والركائن الأساسية في توفير فرص العمل اللائق وترسيخ مبادئه، ومحاولة القضاء على الفقر، لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتكيف مع كافة المستجدات ودفع عجلة التنمية، بما يقع تحت مظلة أهداف التنمية المستدامة.

وأكد "داود" أن مصر كانت ولا زالت تقدم يد العون بحضورها القوي والفعال على الساحة العربية، فيما يهم عالم العمال وكافة قضاياهم، مشددًا على ضرورة توفير فرص عمل لائقة مصحوبة بالحماية والرعاية الشاملة.

وفي ختام كلمته وجه خالص الشكر وأخلص التحايا للرئيس عبد الفتاح السيسي باسم أطرف العملية الإنتاجية الثلاثة، وذلك لدعمه الكامل لمؤسسات العمل العربي المشترك وفي مقدمتها منظمة العمل العربية.

من جانبه قدم رابح مقديشو مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية، أسمى آيات الشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان، على رعايته لهذه الندوة المهمة على أرض مصر، مهد الحضارة، والقلب النابض للأمة العربية.

وأكد "مقديشو" أن منظمة العمل العربية تعمل دائمًا على تكريس مبدأ الثلاثية، بالتعاون التام مع منظمة العمل الدولية، التي تعتبر أكبر منبر عالمي للحوار الاجتماعي الهادف والبنَّاء الذي يهدف إلى تحسين شروط وظروف العمل.