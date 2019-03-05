التعليم تنفي انهيار مدرسة ابتدائية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انهيار إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة المنيا، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز، في بيان، الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدةً أنه لا صحة لانهيار أي مدرسة بمحافظة المنيا او أي محافظة أخرى.