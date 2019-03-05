محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للبنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز، في بيان الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة المالية، ونفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا، موضحةً أن العاصمة الإدارية الجديدة تمول ذاتياً، نافيةً تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية في تمويلها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المالية توضح حقيقة تمويل العاصمة الإدارية بـ200 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.