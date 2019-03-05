"الاقتصادية" تقضي بأحقية شكري فشير في كتابة اسمه على تترات أبو عمر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قال مالك عدلي، محامي الكاتب عز الدين شكري فشير، إن المحكمة الاقتصادية قضت بإلزام الشركة المنتجة لمسلسل أبو عمر المصري، بعدم عرض المسلسل مرة أخرى على الشاشات، إلا بعد كتابة اسم "فشير" على التترات والإعلانات الخاصة بالمسلسل.

وأضاف "عدلي" في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، إن تم إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية (نطاق محاكم الجيزة)، للبت في شق التعويض الذي طالب فيه بـ5 ملايين جنيه، بسبب انتهاك حقوق الملكية للسفير السابق والكاتب عزالدين شكري، وإيهام الجمهور أن العمل من تأليف المؤلفة الوارد اسمها في العمل.

وأكد محامي "فشير"، أن يحق للشركة المنتجة الطعن على القرار السالف ذكره أمام محكمة النقض، للبت فيه من جديد، وتصدر قرارها بالتأييد أو الإلغاء، موضحًا أن تلك الخطوة آخر درجات التقاضي في الدعوى.

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وكان يواجه مسلسل "أبوعمر المصري" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي على عدد من القنوات التلفزيونية، أزمة بعد اعتراض الكاتب عز الدين شكري على عدم تواجد اسمه في الدعاية وتتر المسلسل المأخوذ عن روايتين له.

وكتب "فشير" على حسابه بموقع فيسبوك -آنذاك- بخصوص مسلسل (أبوعمر المصري): "فوجئت بإزالة اسمي من بوسترات المسلسل وإعلاناته ثم من مقدمة المسلسل نفسه، بحيث أصبح يبدو وكأنه من تأليف كاتبة السيناريو، وذلك في مخالفة صريحة للقواعد المعمول بها ونقضًا لنصوص العقد المبرم بيني وبين الشركة المنتجة والذي تم بمقتضاه تحويل روايتي "مقتل فخرالدين" و "أبوعمر المصري" إلى هذا المسلسل. ومع تقديري لأسرة المسلسل وتمنياتي لهم بالنجاح، فقد شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام الشركة المنتجة باحترام حقوق التأليف الخاصة بالروايتين".

وقال "فشير" في تصريحات سابقة لمصراوي، إنه تواصل مع الشركة المنتجة بشأن الأزمة فردت عليه "مش هقدر أصحح الوضع"، مؤكداً على تقديم دعوى قضائية لاسترداد حقه.