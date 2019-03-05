قطع شريان يده ثم شنق نفسه.. تفاصيل جديدة في انتحار عامل بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة في انتحار عامل شنقا داخل منزله بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الماضي إذ تلقى اللواء عماد حمدي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مشنوقا داخل منزله بقرية ميت شماس.

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وكشفت معاينة المقدم حسام بكير وكيل فرقة الجنوب، أن الجثة لشخص يدعى جمعة علي 29 سنة، يرتدي ملابسه كاملة، معلقا بحبل مُثبت بسقف الغرفة ووجود آثار جرح بشرايين يده.

حهود البحث والتحري التي قادها الرائد هاني عماد رئيس مباحث أبو النمرس ومعاونه النقيب أحمد ماهر توصلت إلى مرور المتوفى بأزمة نفسية بسبب خلافات متكررة بين زوجته ووالدته.

وأكدت التحريات أن "جمعة" قطع شرايين يده، ثم شنق نفسه داخل غرفته مستغلا تواجد زوجته مع رضيعتهما في غرفة مجاورة والتي لم يمر على مولدها سوى 25 يوما.