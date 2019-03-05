بلاغ للنائب العام ضد معتز مطر وأيمن نور بتهمة تلقى تمويلات من قطر وتركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تقدم طارق محمود المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ضد الهاربين معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية، وأيمن نور بتهمة تلقى تمويلات مالية مشبوهة من المخابرات القطرية والتركية للتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها، ونشر أخبار كاذبة والدعوى لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، وسب وقذف رئيس الجمهورية وقيادات الدولة المصرية.

وأضاف "محمود" في بلاغه رقم 3406 لسنة 2019، أن معتز مطر يخرج يوميا على قناة الشرق الإخوانية وبتعليمات من العميل أيمن نور - على حد تعبيره- للإساءة للدولة المصرية والتحريض على قلب نظام الحكم ونشر صور وفيديوهات مفبركة تأتى له من المخابرات التركية، محرضا على نشر الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتهديد الأمن القومى المصرى.

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وتابع مقدم البلاغ، أن الشعب المصرى يحتقر حديث "مطر" و"نور"، ويعلم أن الهدف منه الإساءة للدولة والتحريض عليها هو الحصول على الأموال التى يتلقاها كلاهما بصفة دورية ومنتظمة من المخابرات التركية والقطرية، مشيرًا أن الجرائم التى يرتكبها معتز مطر يوميًا فى حق وطنه الذى لايزال يحمل جنسيته وبتحريض من العميل الهارب أيمن نور ترتقى لجريمة الخيانة العظمى فى حق بلدهما.

وأوضح أن تلك الجرائم مؤثمة بموجب مواد في القانون تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

وطالب "محمود" فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لكلا من معتز مطر وأيمن نور، ووضع اسم المقدم ضدهما البلاغ على قوائم ترقب الوصول ووضعهما على قائمة النشرة الحمراء، وإخطار الانتربول الدولى للقبض عليهما وتسليمهما للسلطات المصرية، وإحالتهما لمحاكمة جنائية عاجلة.