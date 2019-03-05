مصر | التحريات تكشف تفاصيل جديدة حول واقعة انتحار شاب داخل شقته بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحريات تكشف تفاصيل جديدة حول واقعة انتحار شاب داخل شقته بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن الشاب الذي توفى شنقًا داخل شقته بإحدى منازل مركز أبو النمرس، كانت توجد خلافات بين زوجته ووالدته، وحاول الانتحار قبل ذلك، بقطع شرايين يده، وأنه لديه طفلة عمرها 3 أسابيع".

وأضافت التحريات أن المتوفى كان يمر بأزمة مالية خلال الفترة الأخيرة، ما دفعه للانتحار عن طريق شنق نفسه، موضحة أنه حال العثور على جثة المتوفي، تبين وجود شقيقه وزوجته بالمنزل.

وأوضحت التحريات أنه بفحص الجثة لم يعثر على أية إصابات سوى حز حول الرقبة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

وكان أقدم شاب على الإنتحار شنقًا، داخل شقته بمركز أبو النمرس، لمروره بأزمة نفسية، خلال الفترة الأخيرة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد هاني عماد رئیس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغًا بالعثور على جثة شخص داخل شقته بإحدى المنازل، بدائرة المركز.

وتوصلت تحريات المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، أن "جمعة. ع"، في العقد الثالث من عمره، كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، لمروره بضائقة مالية، دفعته، للانتحار عن طريق شنق نفسه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.