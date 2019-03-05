مصر | تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين لتمكينهم من اتخاذ إجراءات رد المحكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين لتمكينهم من اتخاذ إجراءات رد المحكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 8 مارس لتمكين المتهم الأول من اتخاذ إجراءات رد المحكمة، وحددت جلسة 3 أبريل فى حال عدم رد المحكمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وبعضوية المستشارين حسن حسين عيسى ووليد محمد.

وأسندت النيابة للمتهم "عمر.ع.ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن. ص"، وشهرته "البيه"، و"هاني. ع. ع "هارب"، و"مصطفى. ع"، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم "سكر.م.م"، و"زينب .س.ح" و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

وكما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجني عليه "سكر"، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.