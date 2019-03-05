مصر | بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد مروج إشاعة وزير النقل

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد خالد وجيه عبد العزيز، مروج إشاعة وزير النقل وذلك لنشره أخبار كاذبة وترويج الشائعات، على سند من القول من أن: المبلغ ضده قد نشر عقب حادث قطار محطة مصر واستقالة وزير النقل على إثر ذلك الحادث تغريده على موقع تويتر عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) تحتوي على أخبار كاذبة وذلك بادعائه بتعيين من يدعى محمد وجيه عبد العزيز وزيرا للنقل والمواصلات والذي تبين عقب ذلك أنه متوفي منذ 11 عاما.

وجاء بالتغريدة سالفة الذكر الآتي: ( تعيين الدكتور مهندس محمد وجيه عبد العزيز وزيرا للنقل والمواصلات وحلف اليمين بعد غدا، هو صاحب إنشاء جميع محطات وأنفاق السكة الحديد المطورة بفرنسا وصاحب الطفرة في السكك الحديدية التي حدثت بالسويد على مدار 18 سنة الماضية حاصل على الأوسمة العليا من فرنسا في السكك الحديدية ربنا يوفقه).

وقال صبري إن فعل المبلغ ضده يشكل أركان جريمتي نشر أخبار كاذبة وترويج الشائعات وذلك كله من شأنه إثارة البلبلة وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي وزعزعة استقرار الدولة، وطلب صبري تحقيق الواقعة وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.