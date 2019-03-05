مصر | بالأسماء.. حبس 14 شابا و5 فتيات في واقعة "التصفير من المنازل" 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. حبس 14 شابا و5 فتيات في واقعة "التصفير من المنازل" 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، حبس 19 شابا وفتاة مقبوض عليهم في وقائع "التصفير من المنازل"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وضمت قائمة المتهمين 14 شابا و5 فتيات، وهم "صلاح الدين محمد، وعبد الرحمن عصام، وإبراهيم محمد إبراهيم، وإبراهيم مدحت عبدالله، وحمادة محمد صبحي، وأحمد رفعت محمد، ومحمود علي مصطفى، ومحمد أحمد سمير، ومحمد عطالله عبدالله المقدم، ومصطفى محمود محمد السيد، ومحمود محمد السيد عبد الخالق الوراقي، ومصطفي محمود عباس المقدم، وعمر عطالله عبدالله".

إضافة إلى 5 فتيات وهن، "إيمان محمد أحمد الحلو، وهدير أحمد محمد، وجميلة صابر حسن، وشروق عصام علي، وسحر أحمد عبد النبي أحمد، وجميلة حسن صابر".

واتهمتهم النيابة في القضية التي حملت الرقم 1739 لسنة 2018، أنهم اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، واستخدام مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.