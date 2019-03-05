مصر | بلاغ يتهم معتز مطر وأيمن نور بالتحريض على الدولة وتلقي تمويلات مشبوهة من قطر وتركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم معتز مطر وأيمن نور بالتحريض على الدولة وتلقي تمويلات مشبوهة من قطر وتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 3406 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية والصادر ضده العديد من الأحكام بتهمة التحريض على الدولة والإساءة إليها، والهارب أيمن نور بتلقي تمويلات مالية مشبوهة من المخابرات القطرية والتركية للتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر أخبار كاذبة والدعوى لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وسب وقذف رئيس الجمهورية وقيادات الدولة المصرية.

وأضاف محمود أن معتز مطر يخرج يوميا على قناة الشرق الإخوانية وبتعليمات من العميل أيمن نور للإساءة للدولة المصرية والتحريض على قلب نظام الحكم ونشر صور وفيديوهات مفبركة تأتي له من المخابرات التركية محرضا على نشر الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومي المصري.

وتابع محمود ان الشعب المصرى يحتقر كلاهما ويعلم ان الهدف من الاساءة للدولة والتحريض عليها هو الحصول على الاموال التى يتلقاها كلاهما بصفة دورية ومنتظمة من المخابرات التركية والقطرية ، مشيرا ان الجرائم التى يرتكبها معتز مطر يوميا فى حق وطنه الذى لايزال يحمل جنسيته وبتحريض من العميل الهارب ايمن نور ترتقى لجريمة الخيانة العظمى فى حق بلدهم .

واضاف محمود ان تلك الجرائم مؤثمة بموجب المواد 77 – 78 – 82 – 87 – 179 – 184 – 188 – 302 – 305 – 308 من قانون العقوبات المصرى، والتى تصل العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة .

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار لكلا من معتز مطر وايمن نور ، ووضع اسم المقدم ضدهما البلاغ على قوائم ترقب الوصول ووضعهم على قائمة النشرة الحمراء واخطار الانتربول الدولى للقبض عليهم وتسليمهم للسلطات المصرية ، واحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة .