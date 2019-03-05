مصر | تأجيل محاكمة رئيس حي الدقي بتهمة طلب تلقي رشوة مليون جنيه وشقة لـ2 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة رئيس حي الدقي بتهمة طلب تلقي رشوة مليون جنيه وشقة لـ2 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، جلسة محاكمة رئيس حي الدقي ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة، إلى جلسة 2 أبريل المقبل.

وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، وطلب دفاع المتهم إخلاء سبيل المتهم وطالبين إعادة تفريغ تسجيلات الرقابة الإدارية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه وعبد الناصر أبو الوفا أبو سحلى وإيهاب محمد الطنطاوي.

وتضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وارساله الموظفين لرصد المخالفات وأنهما قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 الف جنيه وشقة مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة.

وكانت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، قررت حبس رئيس حى الدقى وآخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، فى واقعة اتهامه بتلقى رشوة وكان ضباط الرقابة الإدارية، ألقوا القبض على رئيس حى الدقى وصاحبى شركة مقاولات ومحام "وسيط"، بعد طلب وتقاضى رئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالى 2 مليون جنيه من مالكى العقار، مقابل تغاضى رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتى تستوجب إزالتها وتحقق أرباحا دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد على 10 ملايين جنيه.