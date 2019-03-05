أخبار مصر | "القومي لحقوق الإنسان" يوعي طلاب المدارس بخطورة التنمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي لحقوق الإنسان" يوعي طلاب المدارس بخطورة التنمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎ في إطار برنامج عمل المجلس

الهادف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وعدم التمييز لدى طلاب المدراس، وبالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل.

أوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، كل من مي حمدي مسؤول لجنة الحقوق الثقافية، وبخيت عمر عضو أمانة اللجنة، إلى "معهد الصحابة الأزهري"، حيث تم عقد ورشة عمل للأطفال حول مواجهة التنمر، شارك فيها عدد من تلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي، وذلك



وتم من خلال التدريب التوعية بمفهوم التنمر وكيفية مواجهته، والتطرق إلى خطورة الألعاب الإلكترونية والإسراف فيها، مما يؤدي إلى الانعزال والممارسات العنيفة.

ويعتزم المجلس القومي لحقوق الإنسان استمرار برنامجه للتوعية.‎ وعن المحاور التدريبية أفاد المجلس أنها شملت تعريف التلاميذ بمفهوم التنمر وكيفية حماية النفس والغير منه، إلى جانب ترسيخ قيم التعاون والترابط بين الزملاء والبعد عن التمييز والإقصاء وقد اعتمد التدريب على الألعاب والترفيه والمناقشات. ويأتي ذلك في إطار برنامج عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتثقيف طلاب المدراس في هذا المجال، وبالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل. وكما يعتزم المجلس استمرار التعاون مع الجهات المعنية لاستكمال برنامجه في نشر الثقافة الحقوقية وعدم التمييز لدى تلاميذ المدارس.